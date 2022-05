Vitinho - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/05/2022 19:47

O Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, um dia após avançar às oitavas de final da Copa do Brasil - passou pelo Altos-PI com 4x1 no agregado. O destaque da atividade ficou por conta de Vitinho, que iniciou o processo de transição, junto ao preparador físico Lluís Sala, e se aproximou da volta aos jogos.



Vitinho, portanto, se encontra agora no último estágio de recuperação antes de treinar com o grupo - sem restrições. Ele não atua desde o dia 30 de março, quando deixou a partida de ida da final do Carioca, contra o Fluminense, e logo depois teve uma lesão muscular na coxa direita constatada.



O Flamengo fará mais um treino, nesta sexta, antes de viajar para Fortaleza, onde enfrentará o Ceará, às 16h30 deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 11 ainda não terá condições de jogo.

Também por lesão, o Flamengo ainda deve ter outros desfalques para o próximo jogo: Santos, Fabrício Bruno, Matheus França, Gustavo Henrique, Diego Alves e Filipe Luís. Os relacionados de Paulo Sousa só serão divulgados nesta sexta.