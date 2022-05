Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/05/2022 15:38 | Atualizado 12/05/2022 15:39

Rio - Depois da vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Altos-PI, na quarta-feira (11), no Raulino de Oliveira, pela Copa do Brasil, o jornalista Renato Maurício Prado voltou a detonar o trabalho do técnico Paulo Sousa no clube carioca. Segundo ele, o time não evoluiu desde o início da temporada e acredita que a diretoria rubro-negra errou ao contratá-lo. Dessa forma, ele apontou Carlos Carvalhal como o treinador ideal para substituir Renato Gaúcho na época.

"Em vez do Paulo Sousa, no momento em que não se acertaram com o Jorge Jesus, teria sido muito melhor ter trazido o Carvalhal. Mas não sei se nessa altura do campeonato eles (dirigentes) vão apostar no Carvalhal depois do fracasso com o Paulo Sousa. Acho muito difícil!", disse.

De saída do Braga no meio do ano, Carvalhal admitiu que pode trabalhar no futebol brasileiro. Além do Rubro-Negro, Atlético-MG, Corinthians e Internacional cogitaram a chegada do português.

"Foi-nos lançado um desafio e está tudo em aberto em relação ao que nos possa aparecer. Ficar em Portugal, ir para o Brasil, ir para países árabes ou para a Turquia. Está tudo em aberto. Quero é acabar bem o nosso trabalho. Não estou minimamente preocupado. Depois analisarei o que poderá aparecer", contou o treinador.