Argentina's Talleres de Cordoba Federico Girotti (L) and Brazil's Flamengo David Luiz vie for the ball during their Copa Libertadores group stage football match, at the Mario Alberto Kempes stadium in Cordoba, Argentina, on May 4, 2022. Diego LIMA / AFP - Diego LIMA / AFP

Publicado 12/05/2022 13:20

A Conmebol multou o Talleres (ARG) em 15 mil dólares, cerca de R$ 76 mil, por infrações cometidas na partida contra o Flamengo, no dia 12 de abril, no Maracanã, pela Copa Libertadores. De acordo com a entidade, a equipe de Córdoba violou o artigo 7.6 do Manual de Clubes, que regulamento o uso de imagens de TV e nas rede sociais.



O Flamengo venceu o Talleres por 3 a1 no Rio de Janeiro e, em Córdoba, os times empataram em 2 a 2. Líder do Grupo H, o Rubro-Negro está com a classificação encaminhada para as oitavas de final da Copa Libertadores. Confira as chaves e as próximas rodadas aqui!



A Comissão Disciplinar da Conmebol ainda não publicou a decisão a respeito do caso de racismo contra os torcedores do Flamengo na partida contra a Universidad Católica, do Chile, pelo Grupo H da Copa Libertadores, em 28 de abril. Neste mês, a entidade oficializou punições mais severas para atos de racismo nas competições.