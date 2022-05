Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/05/2022 22:17

O Flamengo venceu o Altos-PI, por 2 a 0, mas não convenceu. Mesmo com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o treinador precisou dar explicações sobre o desempenho da equipe, que teve muitos desfalques por conta de lesão. Inclusive, um dos assuntos abordados na entrevista foi o Departamento Médico rubro-negro, que, segundo ele, faz um bom trabalho.

Ainda de acordo com Paulo Sousa, não há necessidade de Márcio Tannure, médico chefe do setor, conceder uma entrevista coletiva para falar sobre as lesões no elenco.

"Olhando hoje para o DM não há um grande número de jogadores que precisam recuperar. Há um trabalho que vem sendo feito. Acreditamos muito no trabalho do doutor Tannure, na equipe toda. Há necessidade de o médico (Márcio Tannure) fazer uma coletiva? Uma pergunta sincera: os outros clubes fazem esse tipo de coletiva? Na Europa nunca vi necessário uma coletiva de um médico para explicar todas as lesões. Nós informamos todas elas."

Atualmente, o Flamengo tem sete jogadores no Departamento Médico por lesões e motivos diferentes: Diego Alves (pubalgia), Santos (lesão muscular na coxa), Gustavo Henrique (lesão muscular na coxa), Fabricio Bruno (lesão séria no dedo do pé esquerdo), Filipe Luís (lesão grave na panturrilha esquerda), Matheus França (fratura no tornozelo) e Vitinho (lesão muscular na coxa).