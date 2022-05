Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/05/2022 21:27 | Atualizado 11/05/2022 22:02

Com uma partida apática e sem grande inspirações, o Flamengo bateu o Altos-PI, por 2 a 0, com gol de Gabigol e Victor Hugo. Mas a exibição aquém do esperado fez com que a torcida presente no Estádio Raulino de Oliveira vaiasse o time e, ainda por cima, xingasse o presidente Rodolfo Landim, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel.

O Flamengo protagonizou um primeiro tempo pífio diante do Altos-PI. Além da ampla vantagem técnica, mesmo atuando com uma equipe alternativa, e atuando em casa, o time de Pauslo Sousa não conseguiu dar um chute em direção ao gol.

Com isso, os jogadores foram para o vestiário vaiado em função do fraco primeiro tempo. Com 63% de posse de bola, a atuação foi muito improdutiva. Outro ponto que chamou atenção foi a falta de entrosamento da equipe. Os jogadores, claramente, não se entendiam em campo. Uma prova da falta de entendimento foi o alto número de desarmes do Flamengo, com 18 contra 10 do Altos. Como perdia muito a bola, logo tinha que tentar recuperá-la.

A boa notícia no primeiro tempo foi Rodrigo Caio. O zagueiro, que não entrava em campo desde dezembro por conta de vários problemas físicos, voltou a atuar e jogou bem nos 45 minutos iniciais. O planejamento da comissão técnica e do departamento médico era justamente esse: o camisa 3 participar apenas da primeira etapa.

Na segunda etapa, o Flamengo não melhorou em nada, mas, ao menos, conseguiu abrir o placar. Aos 12 minutos, João Gomes bateu falta rapidamente, e Lázaro foi derrubado dentro da área. Os jogadores do Altos-PI sequer reclamaram, e Gabigol pegou a bola para bater. O camisa 9, como de costume, bateu bem, o goleiro não saiu na foto e o Rubro-Negro saiu na frente.

Gabigol, desde que chegou ao Flamengo, bateu 34 pênaltis, sendo 32 convertidos - 29 nos 90 minutos e três em disputas de pênaltis; dois perdidos – 3 a 0 Botafogo/Carioca 2020 e 0 a 1 Santos/Brasileiro 2021). O atacante, portanto, tem 94,1% de aproveitamento no quesito.

Depois disso, o Flamengo pouco fez em campo, e o Altos, que está na 18ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, pouco fazia para conseguir virar o marcador e levar a disputa pela classificação às oitavas da Copa o Brasil nos pênaltis.

Aos 40 minutos, o Flamengo fechou o caixão. Diego tocou por elevação, Rodinei cruzou de esquerda, e Victor Hugo subiu bonito e cabeceou firme, no ângulo, marcando um golaço em Volta Rednda. O garoto de 18 anos se emocionou com o feito e chorou na comemoração.

Com o resultado positivo, mas o desempenho abaixo do esperado pelos torcedores que marcaram presença no Estádio Raulino de Oliveira, o Flamengo passou de fase na competição nacional e, agora, vira a chave para o Brasileirão. No sábado, às 16h30, em Fortaleza, o Rubro-Negro encara o Ceará.