Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Marcos Braz, vice de futebolAlexandre Vidal

Publicado 11/05/2022 17:18

Rio - A polêmica reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, na última segunda-feira (9), fez com que o clube se tornasse alvo de críticas pelos torcedores, especialmente os off-Rio. Segundo reportagem da jornalista Paula Mattos, no portal "Coluna do Fla", os bastidores da reunião foram quentes, e contaram com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, influenciando os conselheiros, além do presidente do clube, Rodolfo Landim, orientando os votos.

Rodolfo Landim e Marcelo Conti, vice-presidente de Gabinete do Flamengo, tiveram uma reunião com os grupos da base de apoio para falar sobre como deveriam realizar seus votos na reunião. O primeiro tema da pauta foi a respeito do afastamento de sócios que fossem candidatos a cargos eletivos. Marcos Braz, que além de ser vice-presidente de futebol do Flamengo, é também vereador do Rio de Janeiro, esteve presente na reunião e foi apoiado pelo diretor de Relações Externas, Cacau Cotta, que falou no plenário e pediu a rejeição da emenda.

A reportagem ainda fala sobre como foi realizada a votação. Rodolfo Landim orientou os conselheiros, pedindo que os votos fossem colocados em urnas. Em uma delas, estava escrito "Sim" (onde eram postos os votos de quem era a favor da emenda), e na outra, estava "não" (votos dos que eram contra a emenda). Marcos Braz ficou ao lado da urna com o "não", pedindo que os conselheiros votassem para a emenda não ser aceita.

A jornalista ainda destaca que a votação da emenda que limitou o número de sócios fora do Rio de Janeiro foi a única que não precisou de votação em urna. Isto porque, era visível que a grande maioria dos conselheiros era a favor da proposta de restrição, assim, poupando tempo e chegando facilmente ao resultado da votação.

Após a reunião, membros da diretoria do clube se reuniram no restaurante Maccherone, na Barra da Tijuca, para comemorar o resultado das votações. Estiveram presentes: Rodolfo Landim (Presidente do clube), Maurício Gomes de Mattos (Vice-presidente de embaixadas e consulados), Marcos Braz (Vice-presidente de Futebol), Otávio Leite (ex-deputado) e Léo Rabello (empresário). O encontro foi organizado por Delair Dumbrosck (Ex-vice-presidente do Flamengo).