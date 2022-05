Jorge Jesus - Daniel Castelo Branco

Publicado 11/05/2022 13:37

Rio - As declarações polêmicas de Jorge Jesus durante sua passagem recente pelo Brasil seguem dando o que falar. Nesta quarta-feira, Thiago Asmar, do canal "Pilhado", revelou que o filho do treinador, Mauro Jesus, alega que o jornalista Renato Maurício Prado se apresentou a seu pai durante o jantar na casa de Kléber Leite como ex-piloto de Fórmula 1, antes das polêmicas declarações dadas pelo Mister.

"A única informação que deu sobre ele foi que vive com 12 cães em Itaipava e que era ex-piloto de Fórmula 1", escreveu Mauro em mensagem enviada a Asmar após o questionamento de que o pai foi "ingênuo" ao dar essas declarações para um jornalista.

Na última semana, Renato publicou no "UOL" falas de Jorge Jesus dizendo que deseja retornar ao Flamengo e que poderá esperar o Rubro-Negro até o próximo dia 20. As declarações não repercutiram bem pelo fato de o técnico Paulo Sousa ainda estar no cargo. Jesus não nega o conteúdo da reportagem, mas diz que elas foram dadas em uma conversa informal.