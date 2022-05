Diego Alves - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/05/2022 18:18 | Atualizado 10/05/2022 18:19

Rio - O técnico Paulo Sousa terá mais um desfalque para o duelo contra o Altos-PI. Trata-se do goleiro Diego Alves, que apresentou uma pubalgia e não viajará para Volta Redonda. Com isso, o Rubro-Negro irá para o duelo com três goleiros crias da base do clube: Hugo Souza, Matheus Cunha e Bruno.

Diego Alves se junta a uma lista com outros oito atletas lesionados. São eles: o goleiro Santos, os laterais Matheuzinho e Filipe Luís, os zagueiros Gustavo Henrique, Pablo e Fabrício Bruno, o meio-campista Matheus França e o atacante Vitinho. A informação da lesão do camisa um foi divulgada pelo portal "GE", e confirmada pela reportagem do Jornal O Dia.

Vale relembrar que, mesmo se estivesse a disposição, Diego Alves não seria titular no confronto contra a equipe do Piauí. Isto porque, na coletiva de imprensa após a derrota para o Botafogo, o técnico Paulo Sousa confirmou que Hugo será o tituar na partida.

Ainda não há uma previsão para o retorno de Diego Alves aos gramados.