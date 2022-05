David Luiz lamenta gol perdido no duelo contra o Botafogo - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

David Luiz lamenta gol perdido no duelo contra o BotafogoMarcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 10/05/2022 15:14

Rio - O Flamengo acabou sendo derrotado para o Botafogo, no último domingo (08). No entanto, o Rubro-Negro podia ter empatado a partida com David Luiz. Já no último lance da partida, Gabigol, na ponta esquerda, deu um passe para o zagueiro, que estava sozinho na marca do pênalti. No entanto, o defensor acabou isolando a bola. A jogada, inclusive, ganhou as manchestes de jornais da Inglaterra, onde David jogou por 10 anos.

O portal "The Sun", um dos principais jornais da Europa, compartilhou o lance do zagueiro, e disse ser um "erro horrivel". O texto, assinado pelo jornalista Kostas Lianos, ainda relembra as passagens do defensor pelo Arsenal e pelo Chelsea, e fala sobre a importância do gol perdido.

"A estrela do Flamengo, David Luiz, estava desmarcada e se posicionou perfeitamente. (…) Mas o atleta de 35 anos mandou o seu chute bem acima do travessão com uma finalização horrível”, disse a publicação.



O jornal, no entanto, também destacou o fato de David Luiz, mesmo com a derrota, enfrentar as câmeras e participar das entrevistas após a partida.

"No entanto, o ex-jogador da seleção brasileira ainda teve o caráter de enfrentar as câmeras após a derrota, que estendeu o triste início de temporada do Flamengo, que caiu para o 14º lugar."