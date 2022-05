Filipe Luís pode ser mais um desfalque do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Filipe Luís pode ser mais um desfalque do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 09/05/2022 19:31 | Atualizado 09/05/2022 19:32

Rio - O lateral-esquerdo Filipe Luís pode ser desfalque do Flamengo para o duelo contra o Altos-PI, na próxima quarta-feira (11). O experiente atleta que deixou o campo com dores na panturrilha esquerda no último domingo (08), não treinou junto do grupo nesta segunda-feira, e pode não ser relacionado para o duelo da Copa do Brasil.

Caso a lesão se confirme, Filipe Luís será o nono atleta lesionado no Flamengo, e se juntará ao goleiro Santos , os zagueiros Gustavo Henrique, Pablo e Fabrício Bruno, o lateral-direito Matheuzinho, o meia Matheus França e os atacantes Vitinho e Pedro.

Como dito anteriormente, o Flamengo segue sua preparação para enfrentar o Altos-PI, na próxima quarta-feira (11), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O confronto será válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. No duelo de ida, o Rubro-Negro venceu, de virada, por 2 a 1.