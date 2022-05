Paulo Sousa, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Paulo Sousa, técnico do FlamengoMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 09/05/2022 15:24

A fase irregular do Flamengo no comando de Paulo Sousa se destacou com a derrota para o Botafogo por 1 a 0, no último domingo (8), pelo Brasileirão. Mesmo sendo líder do grupo H, e sem derrotas na Libertadores, o Rubro-Negro beira a zona de rebaixamento na tabela do Campeonato Brasileiro e ocupa a 14ª posição, com cinco pontos. A situação do clube carioca repercutiu no "Diário Olé", da Argentina, que também fez comentários sobre as declarações de Jorge Jesus.

"O Mengão, líder do Grupo H e invicto na Copa Libertadores, está flertando com a zona de rebaixamento no Brasileirão… O ambiente se tornou estranho com os discursos de Jorge Jesus e do atual treinador, Paulo Sousa… É assim que o Flamengo enfrentará a reta final da fase de grupo da Libertadores, imerso em um clima de instabilidade, que pode pregar peças", escreveu o jornal.

Apesar das declarações ao Flamengo, Jorge Jesus já descartou a possibilidade de volta ao Brasil. Mesmo assim, o treinador Paulo Sousa permanece pressionado pelos torcedores rubro-negros, que cobram resultados e melhor desempenho da equipe.