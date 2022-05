Willian Arão se atrapalhou em jogada que resultou no gol da vitória do Botafogo no último domingo (8) - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/05/2022 13:33

Rio - O Flamengo perdeu para o Botafogo por 1 a 0, no último domingo (8), no Estádio Mané Garrincha, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O clássico foi marcado pela jogada atrapalhada do zagueiro rubro-negro, Willian Arão, na qual ocasionou falha do goleiro Hugo, e gol do Glorioso. Diante desse erro, o jornalista Renato Maurício Prado, do portal "UOL", criticou a postura do treinador Paulo Sousa em escalar o jogador, que, segundo ele, é um crime para o futebol.

"O Paulo Sousa tem muita culpa em escalar o Willian Arão como zagueiro. No banco, ele tinha pelo menos três jogadores que fazem essa função. Podem dizer que o Pablo estava machucado, mas se ele está no banco é porque tem condições de jogo ou então está tudo errado no Flamengo, o que não me surpreenderia também", disse antes de completar:

"Além dele, o Flamengo tinha Léo Pereira, Rodrigo Caio e até o Cleiton. É injustificável o treinador manter o Willian Arão como zagueiro. Foi um grande erro e o pior de tudo é a teimosia. O Arão está jogando mal há muito tempo. Como zagueiro, ele é um desastre e um crime contra o futebol. Ele falhou no gol do Botafogo, claro que não foi só ele, mas o lance se inicia no seu erro", concluiu o jornalista.