Paulo Sousa conversa com Fabrício BrunoPaula Reis / Flamengo

Publicado 09/05/2022 10:00

Rio - De fora dos gramados há mais de um mês, o zagueiro Fabrício Bruno pode se submeter a uma operação no pé esquerdo. De acordo com o portal da "ESPN Brasil", o defensor está passando por um tratamento conservador, mas tem uma lesão rara no local e com isso irá se submeter a novos exames para atualizar a sua situação.

O jogador sofreu uma lesão ligamentar na região, o tratamento conservador tem como prazo de recuperação de oito a dez semanas. Porém, caso seja submetido a uma operação, Fabrício Bruno poderá ficar se atuar por até cinco meses.

O defensor se lesionou no primeiro jogo da final do Carioca contra o Fluminense no dia 30 de março. Fabrício Bruno tem frequentado consultórios de ortopedistas especialistas em pé para analisar a questão e ajudar na recuperação. Ele chegou ao Flamengo no início de 2022, vindo do Bragantino, e até a lesão era um dos zagueiros mais utilizados pelo técnico Paulo Sousa.