Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/05/2022 10:17

Rio - O Flamengo divulgou a escalação da equipe que irá enfrentar o Botafogo neste domingo, às 11h, no Mané Garrincha, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com poucas mudanças, o Rubro-negro do técnico Paulo Sousa vai com a força máxima para encostar no G-4.

Escalação do Flamengo Foto: Divulgação/Flamengo

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Isla, Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.

Na tabela da Série A, o Flamengo ocupa a 13ª posição e soma cinco pontos, enquanto o Botafogo está na 14ª colocação com a mesma pontuação do Rubro-negro.