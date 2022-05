Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 06/05/2022 16:47

Rio - No Flamengo desde o início da temporada, o lateral-esquerdo Pyetro, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Rubro-Negro nesta semana. O vínculo do jogador é válido até 2025 e tem multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros, cerca de R$ 267 milhões na cotação atual, e Pyetro projetou sua sequência no clube.



- Minhas expectativas (para este ano) são as melhores possíveis. Vou trabalhar ainda mais forte, nos treinamentos, nos jogos, ainda mais concentrado para conseguir aumentar o meu desempenho, pois eu sei que só assim eu consigo evoluir. E é assim que lá na frente eu vou colher os frutos, com muita dedicação e foco - comentou o jovem.



Nascido em Itabirito, cidade de Minas Gerais a 50km de Belo Horizonte, Pyetro chega ao Ninho do Urubu após passagem pelas divisões de base do Cruzeiro. Em 2021, o lateral-esquerdo esteve presente em todas convocações da Seleção Brasileira Sub-15, mas não disputou o Torneio de Montaigu, na França, por um imbróglio pelo prazo de resposta da CNRD após a sua saída da Raposa.