Benzema e GabigolArte O Dia / Marcelo Cortes / Flamengo/ AFP

Publicado 06/05/2022 15:42

Rio - Karim Benzema vive a temporada dos sonhos no futebol europeu. Grande protagonista do Real Madrid, o francês é um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo da atual temporada. No entanto, o valor de mercado do craque não é dos maiores do futebol europeu. Inclusive, Gabigol, atacante do Flamengo, é considerado mais valioso que o centroavante do clube espanhol. Os dados são do portal "Transfermarkt".

De acordo com o site, Benzema estaria avaliado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões), enquanto isso, Gabigol valeria 26 milhões de euros ( cerca de R$ 137 milhões). Os dois têm como semelhança o fato de serem os principais ídolos dos clubes que defendem no momento.

Pesa contra o francês a questão da idade. Apesar de viver o auge da sua carreira, Benzema já tem 34 anos. Enquanto isso, o atacante brasileiro tem apenas 25 anos. Os dois podem participar da Copa do Mundo de 2022. Após resolver problemas passados, o atacante do Real deverá ser presença confirmada no Mundial, enquanto o atacante do Flamengo tem larga concorrência por uma vaga na equipe de Tite.

A temporada de Benzema pelo Real é praticamente perfeita. O atacante entrou em campo em 43 partidas e anotou 43 gols, além de ter dado 14 assistências pelo clube espanhol. Gabigol, apesar de não estar vivendo o seu melhor momento, segue com ótimos números em 2022. Ele atuou em 21 jogos, fez 14 gols e deu duas assistências.