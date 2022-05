Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 06/05/2022 15:32

Rio - O ex-jogador Neto tem se notabilizado pelas fortes declarações durante o programa 'Donos da Bola', na Band. Na última quinta-feira, o apresentador disparou contra Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo , após declarações do técnico ao 'UOL'. No programa desta sexta-feira, no entanto, a bola da vez foi o próprio Rubro-Negro.

- O Flamengo é um baita clube, um dos maiores do mundo, mas são soberbos demais. A soberba do Flamengo é uma coisa impressionante. Vocês vão jogar 11h em Brasília, deveriam mudar do Rio pra Brasília, pra ficar mais perto do planalto. Porque vocês são o time do planalto. Vocês acham que não existem outros clubes - comentou Neto.

As declarações de Neto foram motivadas pela repercussão do caso envolvendo Jorge Jesus e o jornalista Renato Maurício Prado. O apresentador elogiou e saiu em defesa do jornalista e criticou o treinador e o clube por 'ser enganado' pelo português. A partida citada por Neto ocorre domingo, contra o Botafogo, no Mané Garrincha.