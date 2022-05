Léo Pereira voltou a treinar com o elenco e pode reforçar o Flamengo contra o Botafogo - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Léo Pereira voltou a treinar com o elenco e pode reforçar o Flamengo contra o BotafogoMarcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 06/05/2022 14:15

Rio - O técnico Paulo Sousa pode ganhar um reforço no setor defensivo para o clássico contra o Botafogo. O zagueiro Léo Pereira, que não enfrentou o Talleres por conta de um desconforto muscular na coxa esquerda, voltou a treinar com o grupo e pode estar a disposição do treinador português para o duelo deste domingo (08).

Paulo Sousa vem tendo grandes problemas na defesa. Além de Léo Pereira, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, e Fabrício Bruno também não estavam a disposição nos últimos jogos, por conta de lesão. Pablo acabou se machucando no começo do duelo contra o Talleres, e aumentou a lista do Departamento Médico, que ainda conta com alguns jogadores de outras posições. São eles: Matheuzinho, Matheus França, Marinho e Vitinho.

Como dito anteriormente, Flamengo e Botafogo se enfrentarão no próximo domingo (08), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. O confronto será válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.