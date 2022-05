Jorge Jesus - reprodução

Jorge Jesusreprodução

Publicado 06/05/2022 15:51

Rio - A última quinta-feira foi agitada no Ninho do Urubu pro conta de algumas declarações do técnico português Jorge Jesus sobre um possível retorno ao comando técnico do Flamengo. Em entrevista ao "UOL", o campeão da Libertadores 2019 afirmou que espera por uma proposta até o dia 20 deste mês, o que causou certo incômodo internamente no Rubro-negro.

Isso porque o trabalho do atual treinador Paulo Sousa, apesar de muito questionado por torcedores, segue tendo respaldo a diretoria do Flamengo que, por ora, não pensa em uma troca.

O Jornal 'A Bola', um dos principais de Portugal, publicou uma charge em tom de crítica sobre a situação de Jorge Jesus no Flamengo. Além de contextualizar o leitor com relação ao imbróglio fabricado pelo Mister, o periódico do Velho Continente ironizou: “Depois de mestre da tática, agora é mestre da ética”.

Tirinha do jornal português ironiza fala de Jorge Jesus Divulgação/ A Bola