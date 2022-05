Rodinei treinando na lateral esquerda - Reprodução/Twitter

Rodinei treinando na lateral esquerdaReprodução/Twitter

Publicado 06/05/2022 14:47

Rio - O técnico Paulo Sousa pode trazer uma importante mudança ao Flamengo em breve. Em vídeo divulgado pelo próprio clube nas redes sociais, nesta sexta-feira (06), Rodinei aparece treinando na lateral-esquerda, e pode pintar na posição no clássico contra o Botafogo, no próximo domingo (08). Confira o vídeo compartilhado pelo Rubro-Negro:

Ninho do Urubu



Câmera da #FlaTV com algumas imagens do treinamento desta manhã. #VamosFlamengo pic.twitter.com/soGaB422cy — Flamengo (@Flamengo) May 6, 2022

Vale lembrar que no duelo contra o Talleres, na última quarta-feira (04), Filipe Luís sentiu dores e pediu para ser substituído. Mesmo com o lateral-esquerdo Ayrton Lucas a disposição no banco de reservas, o técnico Paulo Sousa optou por colocar Rodinei na vaga do atleta de 36 anos.

Como dito anteriormente, Flamengo e Botafogo se enfrentarão no próximo domingo (08), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.