Marcos Braz, vice-presidente de futebol do FlamengoAlexandre Vidal

Publicado 06/05/2022 12:49

Arturo Vidal já destacou seu desejo de atuar pelo Flamengo Reprodução/Twitter Rio - Em namoro com o Flamengo há alguns meses, Arturo Vidal se ofereceu oficialmente para defender o clube através de intermediários. De acordo com o portal "Goal", o meia da Inter de Milão pediu um salário igual ao de Gabigol para vestir a camisa rubro-negra, ou seja, R$ 1,5 milhão por mês.

Vidal está disposto a conversar para negociar o valor, mas não aceitaria se transferir por menor de R$ 1 milhão. O chileno acredita que pode ser um dos destaques do futebol brasileiro em 2022 e quer assinar até o fim do próximo ano.

Apesar de ser um nome conhecido, Vidal não é tratado como prioridade no Flamengo. O jogador tem contrato com a Inter até junho de 2023, mas quer um retorno à América do Sul ainda neste ano e trata o Rubro-Negro como prioridade.



