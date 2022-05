Walter Casagrande é ex-jogador e atualmente trabalha como comentarista da Globo - Foto: Reprodução

Rio - As declarações de Jorge Jesus de que deseja voltar ao Flamengo em entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado, do portal "UOL", vem repercutindo no meio esportivo. Ex-jogador e atual comentarista da Globo, Walter Casagrande disparou contra a atitude do técnico campeão da Libertadores em 2019.

"Jorge Jesus está tendo uma grande falta de ética e respeito com seu compatriota Paul Sousa. É inacreditável esse comportamento. O treinador mostra sua verdadeira cara. Começo a entender por que ele não é bem visto por muitos treinadores portugueses. Está se oferecendo e tentando colocar todos contra Paulo Sousa para ser contratado", afirmou.

Jorge Jesus revelou a vontade de retornar ao clube carioca, mesmo com Paulo Sousa no comando do Flamengo. Além disso, o técnico deu um prazo para os dirigentes rubro-negros até o dia 21. Na opinião de Casagrande, por mais que o considerem ídolo, os torcedores do clube carioca não devem aceitar essa situação.

"Espero que o Flamengo não entre nessa trama desrespeitosa que Jorge Jesus está fazendo. Torço para que o clube não suje sua imagem por causa de uma pessoa que está demonstrando ser egoísta, excessivamente egocêntrico e que não tem a mínima vergonha de agir com falta de ética. A grande torcida do Flamengo, que sempre quis a volta de Jorge Jesus, não pode aceitar que seja dessa forma, sem ética e sem respeito", disse.