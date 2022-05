Gabigol comemora primeiro gol do Flamengo, contra o Talleres, no Maracanã - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/05/2022 15:59

Rio - A Comissão Disciplinar da Conmebol multou o Flamengo em 5 mil dólares, cerca de R$ 25 mil, por conta de ações da torcida no jogo contra o Talleres (ARG), no Maracanã, pela Libertadores. O clube foi denunciado por infrações em artigos do Código Disciplinar e do Regulamento de Segurança de Competições da entidade pela entrada e utilização de objetos proibidos, como fogos de artificio e bombas.



Não cabe recurso à decisão da Comissão Disciplinar da Conmebol. O valor da multa será diretamente debitado do valor que o Flamengo receberá da entidade sul-americana pelos direitos de Televisão e Patrocínio pela participação na atual edição da Copa Libertadores.



Com três vitórias e um empate, o Flamengo tem a classificação encaminhada para as oitavas de final da Copa Libertadores. O próximo compromisso rubro-negro pelo Grupo H é no dia 17 de maio, contra a Universidad Católica (CHI), no Maracanã, às 21h30.