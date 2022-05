Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Apresentador Neto - Os Donos da BolaFoto: Reprodução/Band

Publicado 05/05/2022 15:50

Rio - O ex-jogador Neto, atual apresentador do programa "Os Donos da Bola" criticou, nesta quinta-feira (05), a polêmica declaração do técnico Jorge Jesus , sobre um possivel retorno ao Flamengo. O ex-atleta do Corinthians disse que o Mister "fez a pior coisa" que já viu no futebol.

''Cadê o dinheiro do Vinícius Junior, que tem 18? Pra onde foi? Foi para dar ao Jorge Jesus! Esse crápula! Esse Zé Ruela! Esse desgranhento! Ele fez uma barbaridade, a pior coisa que eu já vi no futebol. Tenho 15 anos como jogador, mais 20 anos como comentarista, são 35 anos ao todo, e eu nunca vi uma coisa tão suja como essa", disse Neto, antes de completar:

"Se você for ao presídio e fazer isso, os caras cortam o seu pé, meu irmão, porque lá eles têm respeito. Por isso que o Flamengo é essa soberba, por isso que está la em Brasília para querer ser o mandante. Na época do covid, foi o primeiro time a treinar", finalizou o apresentador.

Jorge Jesus deixou o Flamengo em julho de 2020, no auge da pandemia da Covid-19, para assinar com o Benfica, de Portugal. O Mister deixou a equipe de sua terra natal em dezembro de 2021. De lá pra cá, o treinador, que não chegou a negociar com o Flamengo após a sua saída, está livre no mercado.