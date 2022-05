Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 05/05/2022 10:30

Rio - O futuro do lateral-direito Rodinei pode estar perto de ser definido no Flamengo. De acordo com informações do Paparazzo Rubro-Negro, Julio Miguel Neto, o Rubro-Negro desistiu de renovar com o contrato com o jogador. Ele tem contrato até dezembro de 2022 e poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube em junho.

Rodinei, de 30 anos, começou a temporada em alta, mas acabou perdendo espaço. Além dele, Maurício Isla também não deve ter seu contrato com o clube carioca. A posição é considerada carente e o nome de Mário Fernandes foi ventilado no clube carioca. Apenas Matheuzinho deverá permanecer em 2023.

No começo do ano, o Flamengo recebeu consultas por Rodinei. Fluminense, São Paulo e Internacional, além do Charlotte FC, dos Estados Unidos, demonstraram interesse na contratação do lateral.