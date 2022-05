Flamengo fica no empate com Talleres na Libertadores - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Flamengo fica no empate com Talleres na LibertadoresFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 04/05/2022 21:44 | Atualizado 04/05/2022 21:56

Rio - O repórter Eric Faria, do Grupo Globo, ficou bastante insatisfeito com o desempenho do Flamengo no empate por 2 a 2 com o Talleres, da Argentina nesta quarta-feira, no estádio Mario Alberto Kempes, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Na ocasião, o jornalista criticou a atuação do Rubro-negro sob o comando do técnico Paulo Sousa e contextualizou como a equipe rubro-negra não "apresenta jogo coletivo" nesta temporada.

"São muitas atuações ruins seguidas. Muitas. O time não apresenta jogo coletivo. Trocas de passes. Triangulações. Se resume a bolas longas pro Bruno Henrique", afirmou Eric Faria.

"Vamos combinar? Resultado melhor do que a atuação. O sistema defensivo do Flamengo com qualquer nome ou combinação é muito mal armado. Ou treinado. São latifúndios de espaços para qualquer adversário. Altos. Talleres. Qualquer um", completou.

O Flamengo vira a chave para enfrentar o Botafogo, neste domingo (8), às 11h, no estádio Mané Garrincha, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a 12ª colocação e soma cinco pontos na tabela da Série A.