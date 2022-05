Gabigol - Divulgação

GabigolDivulgação

Publicado 04/05/2022 16:10

Rio - O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira diante do Talleres, da Argentina, às 19h, no Estádio Mario Alberto Kempes, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Gabigol, um dos principais nomes do clube rubro-negro, pode atingir uma marca histórica: a artilharia de brasileiros na competição. A informação foi dada pelo "Coluna do Fla".

Gabigol possui 26 gols marcados na Copa Libertadores, sendo 25 com a camisa do Flamengo e um pelo Santos, clube em que foi revelado. Com esse número, o atacante ocupa o segundo lugar do ranking continental, atrás apenas de Luizão, com 29. Dessa maneira, caso o camisa 9 balance as redes três vezes nesta quarta, assume a artilharia de brasileiros no torneio. Atrás dos dois jogadores, Fred e Palhinha ocupam terceiro e quarto lugares, igualmente com 25 gols.