Walter CasagrandeFoto: Reprodução/Globoplay

Rio - Casagrande levantou uma polêmica durante o programa "Seleção SporTV" desta quinta-feira. Durante uma discussão sobre o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras, o comentarista questionou o trabalhou de Jorge Jesus no Flamengo, já que ele ficou apenas um ano no comando do time rubro-negro.

“O Flamengo de 2019 foi comparado com o Flamengo de 81 e todo mundo aceitou por ser o Flamengo. E foi um ano só. Por que não ter essa mesma visão com esse time do Palmeiras que ganhou mais que o Flamengo? O Flamengo foi um ano só”, disse Casagrande.

“Abel Ferreira teve momentos difíceis no Palmeiras e não abandonou. Esse técnico eu tenho que valorizar. Eu discuto o trabalho do Jorge Jesus até sentado com ele, se possível. Porque ele fez 1 ano maravilhoso, mas não há contraprova”, completou.

Jorge Jesus deixou o Flamengo com a incrível marca de 81,6% de aproveitamento. Ao longo de um ano, o treinador teve 44 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas. O número de derrotas do treinador à frente do Rubro-Negro foi menor do que os títulos conquistados.