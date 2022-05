Gabigol, atacante do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/05/2022 14:27

Rio - O atacante Gabigol, do Flamengo , foi comparado ao bom e velho arroz com feijão, prato típico brasileiro, no programa Arena SBT desta segunda-feira. A analogia foi usada pelo comentarista Mano para dizer que o jogador só faz sucesso no Brasil e não teria espaço em um clube europeu.



O comentário foi feito enquanto os participantes da atração comandada por Benjamin Back falavam sobre uma possibilidade do atacante, que teve passagem por Inter de Milão e Benfica, se transferir para o Barcelona .



- O Gabigol é arroz com feijão, só faz sucesso no Brasil. Ele teve sucesso quando jogou em Portugal? Na Itália? Pronto", disse o comentarista.

Presente no programa, o ex-jogador do Flamengo Emerson Sheik defendeu Gabigol e afirmou que o atacante tem condições de defender o Barcelona tendo algum destaque.



- Então quer dizer que hoje ele não pode ter sucesso por que lá atrás aconteceu um monte de coisa que o impediu de isso (ter sucesso) acontecer? Os números dele nos últimos anos, vai ser sucesso porque vai chegar num time bom e vai fazer um monte de gols - disse Sheik.