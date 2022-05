Mario Fernandes, lateral-direito brasileiro e naturalizado russo desperta o interesse do Flamengo - afp

Publicado 03/05/2022 12:15

Rio - O lateral direito Mário Fernandes, de 31 anos, foi oferecido ao Flamengo. O jogador atua pelo CSKA Moscou, da Rússia, e teria agradado o técnico Paulo Sousa, que busca resolver problemas do lado direito da defesa rubro-negra. O treinador tem feito rodízio com os três jogadores disponíveis da posição: Rodinei, Matheuzinho e Maurício Isla. Logo, a chegada do novo atleta pode ser vista como possível "solução". A informação é do site "Torcedores.com".

Mário Fernandes é brasileiro, mas naturalizado russo e, por isso, frequentemente é convocado pela seleção do país europeu. O jogador também atua como meia e até como ala, posição que Paulo Sousa exige no esquema tático. A versatilidade do atleta é o que teria chamado a atenção do técnico português.

Conforme a apuração da reportagem, a oferta do jogador chegou ao Flamengo por meio de Giuliano Bertolucci, empresário que já intermediou outras negociações envolvendo o clube carioca, na Europa. Dessa forma, a facilidade na relação pode ser considerado um ponto positivo para as negociações iniciarem na próxima janela de transferência, no meio do ano.

Os dirigentes do Flamengo já teriam feito um contato com o agente de Mário Fernandes a fim de sonsar a situação do jogador. Ainda de acordo o site, o Rubro-Negro só aceita iniciar conversas se o atleta diminuir o desejo salarial. Atualmente, o brasileiro-russo recebe cerca de 370 mil euros (R$ 2 milhões) por mês no CSKA Moscou.