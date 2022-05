Diego Ribas - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Diego RibasFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/05/2022 16:43

Rio - Meio-campista do Flamengo, Diego Ribas revelou alguns planos fora dos gramados em papo no 'Flow Sport Club'. O jogador criou a 'Mind Player', uma empresa voltada para ajudar os atletas no aspecto mental. De acordo com o camisa 10, o principal objetivo da iniciativa é fazer com que os jogadores tenham melhor inteligência emocional.



"Eu vejo a necessidade desse treinamento mental e essa inteligência emocional para os jogadores. Se você não se preparar mentalmente hoje, vai sucumbir. A maioria sucumbe, se parar para analisar, a minoria chega, o resto fica pelo caminho. A Mind Player é algo que vai revolucionar e transformar a vida de muitas pessoas", disse Diego, que emendou:

"É uma grande escola para jovens jogadores, um ensino através de etapas, para saber lidar com toda essa exposição. Eu quero passar tudo que aprendi para frente, todos os problemas com treinador, torcida, com tudo. Quando eu cheguei no Flamengo tinha psicólogo. Permanecemos um tempo. Hoje em dia não temos. Alguns jogadores têm de forma particular", completou Diego.