Diego Ribas em entrevista ao 'Flow Sports Club'Reprodução

Publicado 02/05/2022 15:09

Rio - O meio-campista Diego Ribas, do Flamengo, defendeu o técnico Paulo Sousa, bastante contestado pela torcida, nesta segunda-feira (02). Em entrevista ao "Flow Sports Club", o camisa 10 garantiu que o grupo está apoiando as decisões do treinador português.

"Paulo Sousa tem todo o apoio do time. Eu garanto! Nós gostamos dele e confiamos nele. Recentemente tivemos uma conversa sensacional. Eu tive 13 treinadores no Flamengo e fui leal com todos. Com o Paulo, obviamente, não vai ser diferente. Esquece essas mentiras de que existe 'grupinho'. Vamos falar de coisas que fazem a diferença, não pra desestabilizar. A mentira gera ódio", disse Diego Ribas, antes de completar:

"O trabalho do Paulo está sendo bem feito. A cobrança por resultados é muito alta, mas tudo está sendo feito para as coisas acontecerem da melhor forma possível. O sucesso dele é o nosso sucesso, e o fracasso dele é o nosso fracasso. Estamos aqui para assumir a responsabilidade", finalizou o camisa 10.

Diego Ribas, Paulo Sousa e cia seguem sua preparação para o próximo confronto do Flamengo, nesta quarta-feira (04), às 19h (horário de Brasília), contra o Talleres, da Argentina, no Estádio Mario Alberto Kempes. A partida será válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.