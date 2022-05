Altos-PI x Flamengo - Copa do Brasil - Estádio Albertão - 01-05-2022-13 - Gilvan de Souza/Flamengo

Altos-PI x Flamengo - Copa do Brasil - Estádio Albertão - 01-05-2022-13Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/05/2022 09:15

Rio - O atacante Pedro quebrou o silêncio sobre os rumores de uma possível saída do Flamengo. Após a vitória de 2 a 1 contra o Altos-PI, no Estádio Albertão, em Teresina, em que marcou o primeiro gol, o jogador foi às redes sociais e admitiu não estar satisfeito com os poucos minutos que tem atuado, mas ressaltou que não se trata de uma questão com Paulo Sousa e garantiu que segue se dedicando 100% ao clube carioca.



"Da minha carreira cuido eu. Desde que cheguei aqui no Flamengo procurei me entregar e me doar ao máximo. Todos os dias. Em campo, no dia a dia e me cuidando fora dele. Entreguei muito em 2020 e 2021. Tenho consciência disso. Por escolhas de quem aqui estava, o que entreguei não foi suficiente. Estou feliz por não estar entre os 11 e não jogando os principais os jogos? Claro que não. Se tivesse, certamente, penduraria as chuteiras. E isso nada tem a ver com o trabalho da comissão atual e o Paulo", disse Pedro.



"E sabe o que mais me alegro? Consegui vencer meus pensamentos negativos e aqui estou. Forte. Fazendo o que é necessário. O que será daqui pra frente? Não consigo prever. Uma coisa é certa: minha dedicação e empenho com essa camisa serão sempre íntegros. Pela instituição e seus torcedores, que me abraçaram desde o meu primeiro dia. Tenho meus sonhos e objetivos pessoais. Para realiza-los, não preciso ser antiprofissional. Vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser", completou.



Na saída do gramado do Albertão, Pedro já havia comentado os rumores de uma possível saída.



"As pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não. A carreira é minha, quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero, mas o Paulo (Sousa) tem conversado comigo para ditar o que eu devo fazer em campo. O que eu devo fazer é o que está no meu alcance, que é trabalhar, dar o meu melhor no dia a dia. É o que eu venho fazendo, focando no meu trabalho. No meio do ano (janela de 18 de julho a 15 de agosto) a gente conversa, vê o que é melhor para todos nós. Sempre que eu estiver aqui no Flamengo, vou dar a minha vida. Agradeço muito o carinho dos torcedores, o carinho de todos que o Flamengo sempre me deu", afirmou à Amazon Prime.



Recentemente, o Flamengo recebeu uma proposta do Palmeiras de R$ 110 milhões por Pedro. No entanto, preferiu não abrir negociação para reforçar um rival na luta pelos principais títulos.