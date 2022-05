Rodrigo Caio atuando pela Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Rodrigo Caio atuando pela Seleção BrasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/05/2022 14:30 | Atualizado 11/05/2022 14:51

Rio - O técnico Tite anunciou, nesta quarta-feira (11), os convocados para os amistosos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul, Japão e uma seleção africana que ainda não foi definida. Na coletiva de imprensa, o treinador foi perguntado sobre a possibilidade de atletas do Flamengo serem convocados para a Copa do Mundo, e se Rodrigo Caio teria chance de retornar à Seleção.

"(Portas da Seleção estão abertas) Para todos. E não é pura forma. A gente tem uma responsabilidade muito grande e uma alegria muito grande pra estar aqui e de acompanhamento de todos. É para todos. É para o Rodrigo Caio, que está voltando agora de lesão depois de cinco meses", comentou Tite, antes de completar:



"É para um garoto jovem, tal qual foi Rodrygo, em tempos passados, que agora recebi uma pergunta que a gente falou. É de Danilo, representando e sendo convocado agora. É de Lucas Veríssimo. Ela (a chance) é de todos. A gente vai trabalhando e acompanhando esses atletas nessa melhora, até o finalzinho", disse o treinador da Seleção Brasileira.

Na noite da última terça-feira (10), Rodrigo Caio fez uma publicação em suas redes sociais, dando a entender que estaria em campo no duelo do Flamengo contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil. Vale lembrar que a última vez que o zagueiro esteve em campo foi no dia três de dezembro de 2021, no empate com o Sport, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.