Universidad Católica apresenta queixa por atos de racismo da torcida contra o FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/05/2022 20:22 | Atualizado 11/05/2022 20:26

Rio - A Universidad Católica, do Chile, divulgou nesta quarta-feira (11) uma nota oficial sobre o qual informa que apresentou duas queixas criminais na 4ª Vara de Garantia de Santiago contra atos de racismo e xenofobia dos torcedores do clube nas partidas contra o Colo Colo e Flamengo, pelo Campeonato Chileno e Libertadores, respectivamente.

No jogo contra o Flamengo, que terminou com o triunfo do Rubro-negro por 3 a 2, um torcedor do Universidad Católica fez gestos de macaco para a torcida rubro-negra. Além disso, foi atirado um sinalizador na direção da área dos visitantes, ferindo uma pessoa. O comunicado oficial do clube chileno informou que ainda aguarda a ajuda das forças de segurança para identificar os elementos a fim de que "se aplique a eles o máximo rigor da lei".

Ainda de acordo com o comunicado, a apresentação das denúncias irá agilizar o processo de investigação e também de condenações pelos tribunais de justiça. O Universidad Católica agradece aos torcedores que encaminharam fotos, vídeos e informações para ajudar na identificação dos elementos envolvidos em ambos os casos. Além disso, a nota ressalta a importância de não repetirem os atos violentos, racistas ou xenófobos, que não são tolerados pelo clube chileno.