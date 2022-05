Apresentador André Rizek - Foto: Reprodução/Seleção SporTV

Apresentador André RizekFoto: Reprodução/Seleção SporTV

Publicado 11/05/2022 16:54

Rio - O apresentador André Rizek, do "Seleção SporTV", do Grupo Globo, ficou surpreso com a lista de jogadores convocados para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite nesta quarta-feira (11). Na ocasião, o jornalista ficou surpreso com a ausência de medalhões do Flamengo e Atlético-MG e tentou cravar os atletas que estarão fora da Copa do Mundo, no Catar.

"A convocação de hoje mostra que o Danilo (do Palmeiras) tem alguma chance de ir à Copa. Pode não estar entre os nomes preferidos do Tite, mas está no radar. E que o Hulk não vai. O Gabigol não esteve na última (convocação) para jogar no Maracanã contra o Chile… ele já ficou fora (da Copa) ali", afirmou André Rizek.



"O Everton Ribeiro foi chamado diversas vezes, mesmo jogando no futebol brasileiro. E o Raphael Veiga não recebe uma chance", concluiu.



A Seleção Brasileira irá enfrentar a Coreia do Sul e Japão nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente, pelos amistosos antes da Copa do Mundo. Sem a partida contra a Argentina, que estava marcada para o dia 11, o Brasil deve encarar alguma equipe africana, segundo o coordenador Juninho Paulista.