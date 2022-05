Paulo Sousa vem sendo pressionado no comando do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/05/2022 09:29 | Atualizado 11/05/2022 09:31

Há dois jogos sem vencer, o Flamengo não vem passando confiança para o seu torcedor. Para não agravar ainda mais a situação, hoje, às 19h30, no Raulino de Oliveira, diante do modesto Altos, do Piauí, vencer bem e confirmar a classificação para as oitavas da Copa do Brasil é obrigação.



Isso porque apesar de estar na liderança do grupo H da Libertadores, após o empate com o Talleres, no Brasileiro o Mais Querido caiu para a 14ª colocação após a derrota de 1 a 0 para o Botafogo, no último domingo.



Assim como outros treinadores, Paulo Sousa vem convivendo com a sombra deixada por Jorge Jesus, lembrado a cada desempenho ruim do atual time rubro-negro. Para piorar, o técnico português vem tendo que lidar com um departamento médico sempre lotado, o que dificulta a missão de montar um time entrosado.



Substituído ainda no primeiro tempo do clássico com o Botafogo, em Brasília, Filipe Luís será desfalque do Flamengo nas próximas partidas. O clube anunciou ontem que, após a realização de exames, o lateral teve constatada uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda. Outra baixa de última hora é o goleiro Diego Alves, com um pubalgia.



Para amenizar as dores de cabeça do treinador, o Flamengo pode ter retornos importantes na partida de hoje à noite.



Pedro e Matheuzinho treinaram ontem, e suas escalações dependem apenas de Paulo Sousa. Relacionado pra hoje, o atacante foi poupado contra o Botafogo, por conta de um desgaste muscular. Já o lateral, que estava fora por uma lesão na coxa, vem treinando com o grupo há uma semana.



Por ter vencido a ida por 2 a 1, o Flamengo avança às oitavas em caso de empate. Se o Altos igualar o placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis, pois não há gol qualificado (fora de casa) no torneio.



Contudo, mesmo que Paulo Sousa volte a poupar jogadores contra o Altos, como fez na partida em Teresina, vencer bem é uma ótima chance de mostrar que esse elenco pode muito mais do que vem apresentando.



Prováveis escalações:



FLAMENGO

Hugo Souza; Rodinei, Pablo (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Igor Jesus); Daniel Cabral, Diego (Arrascaeta); Marinho, Lázaro e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa



ALTOS

Marcelo; Júlio Ferrari, Fábio Aguiar, Lucas Souza e Dieyson; Sousa Tibiri, Marconi e Diego Viana; Eliélton, Betinho e Manoel. Técnico: Francisco Diá