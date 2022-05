Jorge Jesus - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 10/05/2022 16:30

Rio - O Flamengo foi derrotado pelo Liverpool na final do Mundial de 2019, porém, muitos enxergaram a atuação do clube carioca como uma das melhores dos clubes sul-americanos nos últimos anos. Apesar disso, o técnico Jorge Jesus diagnosticou naquela partida que alguns jogadores rubro-negros tiveram rendimento abaixo do esperado e que isso pode ter sido decisivo na derrota para o clube inglês.

"Eu tive três jogadores que naquele jogo não jogaram no nível deles. Um dos quais tem muito carinho por mim, jantei com ele no hotel onde estou. Eu disse: "Gabi, tu naquela final não estiveste ao teu nível". Mais dois jogadores. Um deles foi o Gerson. A gente se calhar tinha ganho aquela final. Mas isso acontece. Eles sentiram muito aquela final. Esses meus três jogadores, que eram Gerson, Everton e Gabi. Não estiveram no limite deles, fez com que a gente não criasse mais momentos", afirmou em participação no programa "Bem, Amigos!".

O treinador afirmou que após aquela derrota havia feito um pacto com o elenco para voltar a disputar a competição no ano seguinte. Porém, Jorge Jesus acabou deixando o Flamengo no meio do ano e o Rubro-Negro parou nas oitavas de final da Libertadores de 2020.

"Perdemos aquela final e eu não fiquei convencido, porque senti que poderíamos ter feito melhor. E quando estávamos todos na roda, cada um falava aquilo que vinha no coração, eu disse "Tranquilo, porque no próximo ano vamos estar aqui e vamos ganhar". Porque eu sabia o time que tinha, era uma das equipes mais fortes do mundo. Vocês aqui no Brasil têm, na minha opinião, entre aspas, um "defeito", que é valorizar muito o que é europeu", lembrou.