Pedro passa por avaliação minuciosa pelo departamento médico do FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/05/2022 10:47

Rio - O Flamengo vem sofrendo com desfalques por lesões e desgaste muscular por conta da rotina intensa de viagens e duelos de três campeonatos. No próximo compromisso, contra o Altos-PI, nesta quarta-feira (11), pela Copa do Brasil, o treinador Paulo Sousa precisará fazer poupanças para preservar alguns atletas e, por isso, dificilmente poderá contar com Pedro, que estava cotado para ser titular.

Pedro será avaliado de forma minuciosa pelo técnico português e pelo departamento médico do clube nesta terça-feira (10). Porém, a chance de o jogador ficar disponível para o próximo confronto é pouca. Na última segunda-feira (9), o centroavante fez atividades separado dos companheiros de equipe, sob comando do fisioterapeuta Mario Peixoto.

O camisa 21 pode até ser relacionado, mas a comissão técnica estaria preocupada com o desgaste, e acredita que ele pode ser desfalque novamente, assim como foi contra o Botafogo, no último domingo (8), pelo Campeonato Brasileiro.

No total, o Flamengo soma sete jogadores no departamento médico: Vitinho, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, Matheuzinho, Matheus França, Pedro e Santos. Além desses nomes, Filipe Luís sentiu dores na panturrilha em meados do primeiro tempo diante do Botafogo, foi substituído e será reavaliado.