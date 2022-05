Everton Ribeiro - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/05/2022 16:28

Rio - Apesar da pressão da torcida, Everton Ribeiro acredita que Paulo Sousa ainda pode ter sucesso no Flamengo. Ainda em Brasília, o capitão rubro-negro reforçou a confiança do elenco no técnico português e projetou bons resultados na temporada.

"Temos tudo para fazer um grande ano com o Paulo. Cada vez mais, ele nos mostra o caminho. A cobrança é grande, temos que melhorar e levantar a cabeça para no próximo jogo já vencer. Flamengo é isso, é cobrança e está acima de tudo. Só com vitória para melhorarmos", afirmou Ribeiro.

O camisa 7 também reconheceu que a equipe tem deixado a desejar e lamentou as chances perdidas contra o Botafogo.

"Falta de compactação para pressionar mais, recuperar a bola logo depois de perder para criar mais. Faltou eficiência e temos que melhorar isso para sermos vencedores nos próximos jogos. Precisa de um pouco mais de capricho. O Paulo tem treinado bastante finalização, estamos bem preparados, mas na hora do jogo às vezes falta tranquilidade para botar a bola dentro do gol e tomar o controle do jogo e sair na frente", declarou.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Altos-PI, em Volta Redonda, pela Copa do Brasil.