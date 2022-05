Torcida do Flamengo esgotou os ingressos para o duelo contra o Ceará - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Torcida do Flamengo esgotou os ingressos para o duelo contra o CearáGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 09/05/2022 15:49

Rio - Sempre em grande número no Nordeste, a torcida do Flamengo esgotou, nesta segunda-feira (09), os ingressos para o confronto contra o Ceará, no próximo sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro. Os bilhetes estavam disponíveis para os Rubro-Negros por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada).

Os ingressos destinados aos torcedores do Flamengo na partida contra o Ceará, pelo Brasileirão, estão esgotados. #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 9, 2022

Sabendo da possibilidade de alguns torcedores do Flamengo se infitrarem na torcida do Ceará, o Vozão publicou um comunicado, dizendo que caso torcedores visitantes sejam identificados na torcida dos donos da casa, serão retirados do estádio.