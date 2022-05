Jorge Jesus e Abel Braga - Alexandre Vidal, Marcelo Cortes e Paula Reis / Flamengo

Publicado 09/05/2022 14:29

Rio - Após declaração polêmica de Jorge Jesus ao jornalista Renato Mauricio Prado, sobre um possível retorno ao Flamengo, uma grande discussão se instaurou em todo o país, para defender, ou atacar, a atitude do técnico português. Por conta disso, o comentarista Milton Neves deu uma declaração nesta segunda-feira (09), sugerindo uma vingaça do clube ao Mister: contratar Abel Braga, último técnico antes da "era JJ".

“Claro, já que com ele (Paulo Sousa) o Mengão está batendo lata e jogando mais uma promissora e caríssima temporada na lata do lixo. Mas, quem poderia substituí-lo? É claro que, se o português cair, Jorge Jesus deixará todos os seus telefones ligados aguardando a ligação da diretoria rubro-negra”, disse Miton, antes de completar:



“Mas creio que, para se vingar de tudo que o Mister fez com o clube da Gávea – desde abandonar a equipe logo após renovar o contrato, em 2020, até esta recente e desnecessária crise plantada por ele -, a cartolada, além de esnobá-lo, deveria recontratar o técnico que ele próprio destronou. Ou seja, Abel Braga!”, finalizou o comentarista.



No entanto, vale lembrar que após deixar o Fluminense, Abel Braga declarou que não aceitaria mais nenhum convite para ser treinador de algum time no Brasil. Importante relembrar ainda que, ao sair do Flamengo, no começo de 2019, Abel disse ter sido traido pela diretoria do Rubro-Negro, fazendo com que uma contratação, nos momentos atuais, seja improvável.

Em sua última passagem pelo Flamengo, Abel esteve no comando da equipe por 28 jogos, obtendo 18 vitória, seis empates e quatro derrotas, tendo um aproveitamento de 64%. Além disso, o treinador guiou a equipe rumo ao título do Campeonato Carioca de 2019.