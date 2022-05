Jorge Jesus e Rodolfo Landim - Divulgação

Jorge Jesus e Rodolfo LandimDivulgação

Publicado 09/05/2022 13:34

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre a pressão que o clube vem sofrendo pela demissão do técnico Paulo Sousa. Em entrevista a Mauro Cezar Pereira, no "UOL", o mandatário rubro-negro foi questionado sobre como está lidando com a situação.

"Com a serenidade que o assunto demanda. No Flamengo, qualquer resultado negativo gera reação, mas confiamos no trabalho que está sendo realizado", respondeu Landim.

O presidente também garantiu que não mantém qualquer tipo de relação com Jorge Jesus desde sua saída do Flamengo.

"Não falo com ele desde 2020. Trocamos apenas mensagens de natal e ano novo", afirmou.

Sobre as declarações do Mister ao desembarcar em Portugal, de que não poderia retornar ao Brasil, o presidente foi curto em sua resposta.

"Desejo a ele sucesso", finalizou.