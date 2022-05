Paulo Sousa assumiu o Rubro-Negro em janeiro deste ano - Foto: Diego Lima/AFP

Publicado 09/05/2022 12:48

Rio - O Flamengo comandado por Paulo Sousa segue com dificuldades além do esperado para vencer times que pertencem à Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram dez confrontos realizados em 2022: duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O aproveitamento, após a derrota para o Botafogo deste domingo, caiu para 33,3%.

Confira o retrospecto abaixo:



- Carioca (Taça Guanabara) - Flamengo 0x1 Fluminense (D)



- Carioca (Taça Guanabara) - Botafogo 0x2 Flamengo (V)



- Supercopa do Brasil - Atlético-MG 2(8)x(7)2 Flamengo (E)



- Carioca (Ida da Final) - Flamengo 0x2 Fluminense (D)



- Carioca (Volta da Final) - Fluminense 1x1 Flamengo (E)



- Brasileiro - Atlético-GO 1x1 Flamengo (E)



- Brasileiro - Flamengo 3x1 São Paulo (V)



- Brasileiro - Flamengo 0x0 Palmeiras (E)



- Brasileiro - Athletico-PR 1x0 Flamengo (D)



- Brasileiro - Flamengo 0x1 Botafogo (D)



- Gols marcados: 10

- Gols sofridos: 11

- Aproveitamento: 33,3%

Na entrevista coletiva deste domingo (8), Paulo Sousa foi abordado acerca do aproveitamento ruim pelo Fla:



"Hoje fizemos de tudo para sairmos vencedores. Temos que continuar a manter o índice ofensivo, como assim o fizemos. Mais efetivos de forma a poder nos dar a vitórias. Melhorar do nosso ponto de vista a nossa organização defensiva, porque as nossas transições defensivas são boas. O que permite com que nós defendamos, quase sempre nesse momento. Mas sempre que achamos o bloco, temos que sair muito mais consistentes e vamos trabalhar para termos o resultado.", disse.

Agora, com apenas cinco pontos somados no Brasileirão, o Flamengo terá um compromisso pela Copa do Brasil. O time de Paulo Sousa recebe o Alto-PI nesta quarta-feira, em Volta Redonda, depois de vencer na ida pela terceira fase por 2 a 1.