Paulo Sousa conversa com Gabigol no jogo do Flamengo contra o BotafogoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/05/2022 14:23

Pressionado pela torcida do Flamengo por melhores atuações, Paulo Sousa não convenceu nem venceu no clássico com o Botafogo neste domingo, em Brasília. Se não bastasse comentar a derrota por 1 a 0, o treinador precisou voltar ao assunto Jorge Jesus, que na semana passada declarou o desejo de retornar ao Rubro-Negro e disse que só esperaria até o dia 20.



Apesar da cavada do ex-treinador do Flamengo, o que aumentou ainda mais a pressão em seu trabalho, Paulo Sousa optou pela via diplomática e não criticou abertamente o compatriota, mas deixou um recado.



"Em relação ao Jorge, é um treinador que eu respeito a história no Flamengo e o que ele foi 2019. Mas também temos que respeitar o Paulo Carpegiani, que ganhou o título mais importante da história do clube, que é o Mundial de Clubes. Eu só peço a Deus que abençoe a ele (Jesus) e a sua família. E que ele, muito sinceramente, tenha saúde, paz, sobretudo consigo mesmo. E sucesso", afirmou.



Em relação à derrota no clássico, o treinador do Flamengo considerou ser importante melhorar na parte defensiva e lamentou as chances desperdiçadas, o que considerou determinante para o resultado.



"Vendo o gol, numa transição das poucas que não tivemos a capacidade de tomar decisões melhores, tivemos um momento que deixamos de ter esse controle, mas nossa última parte foi avassaladora, criamos muitas chances, de todo o tipo, oportunidades para criar, mas infelizmente não fizemos. Vamos continuar fazendo aquilo que acreditamos para poder já ganhar na próxima", avaliou.