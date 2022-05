Pablo participou do treino do Flamengo neste sábado e se garantiu no clássico - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/05/2022 13:41

Uma boa notícia e duas ruins para o torcedor do Flamengo. Dúvida para o clássico de domingo, às 11h contra o Botafogo no Mané Garrincha, pelo Brasileirão, Pablo está entre os relacionados que viajam a Brasília. Por outro lado, Pedro e Santos, com problemas físicos, ficam no Rio e desfalcam o time.

Confira os relacionados para o clássico contra o Botafogo pelo @Brasileirao. #VamosFlamengo pic.twitter.com/e6T9IYJbpx — Flamengo (@Flamengo) May 7, 2022

Recuperado das dores na coxa esquerda, o zagueiro apresentou melhora neste sábado e se garantiu no clássico. Além de Pablo, Marinho e Léo Pereira, que desfalcaram o time contra o Talleres (ARG) pela Libertadores, estão confirmados após problemas musculares. E Rodrigo Caio, que não joga desde dezembro, está entre os relacionados mais uma vez e pode estrear na temporada.



Já Pedro, que sentiu dores no adutor da coxa direita, foi vetado. Apesar de o exame não constatar lesão, o atacante ainda sente incômodo e fará trabalhos específicos no CT. Outro problema muscular foi com Santos. O goleiro tem uma lesão no quadríceps da coxa esquerda e faz tratamento.

Para o clássico de domingo contra o Botafogo, o Flamengo deve ir a campo com: Hugo, Pablo, David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Willian Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.