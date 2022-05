Flamengo

Neymar comenta sobre a virada do Flamengo na Libertadores de 2019: 'Até pensei que eu era flamenguista'

Em bate-papo com Diego Ribas, astro do PSG comentou sobre sua reação no segundo gol de Gabigol no duelo contra o River Plate

Publicado 06/05/2022 15:09 | Atualizado há 6 horas