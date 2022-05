Neymar comentou sobre a virada do Flamengo em cima do River Plate na final da Copa Libertadores de 2019 - Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2022 15:09 | Atualizado 06/05/2022 15:10

Rio - No começo da tarde desta sexta-feira (06), Neymar, atacante do Paris Saint-Germain, participou de uma livestream com o meio-campista Diego Ribas, do Flamengo. No bate-papo, o camisa 10 do Rubro-Negro perguntou sobre a reação do craque da equipe francesa na virada do Flamengo em cima da River Plate, na final da Copa Libertadores da América de 2019.

Neymar, que estava torcendo para a equipe brasileira, foi bem claro e revelou que chegou a pensar que era flamenguista.

"Eu fiquei maluco, no segundo gol comecei a pular e até pensei 'caramba, eu acho que sou flamenguista'. Mas nao foi por ser o Flamengo, foi pelos jogadores, a maioria que estavam ali são meus amigos", comentou o camisa 10 do PSG.

Na época do título, o vídeo com a reação de Neymar logo após o segundo gol de gabigol rodou o mundo inteiro. Outros grandes nomes como Paul Pogba e Arturo Vidal também comemoraram a conquista do Rubro-Negro.