Gabigol comemora primeiro gol do Flamengo, contra o Talleres, no MaracanãFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/05/2022 13:33

Depois de um longo período sem jogar no Rio, o que ainda não findou, o Flamengo atuará no Maracanã. E será no dia 17 deste mês, contra a Universidad Católica, às 21h30 e pela quinta rodada do Grupo H da Libertadores, cujos ingressos começaram a ser vendidos nesta sexta-feira. Os bilhetes custam entre R$ 45 e R$ 500.



Em seu site oficial, o Flamengo destaca ainda o seguinte:



"Os torcedores que transferiram os Pacotes Maracanã e Libertadores de 2020 para 2022 já estão com os seus ingressos garantidos no carrinho de compras (e carregados no cartão-ingresso, caso possua cartão ativo). Além disso, caso estes possuam convidados, eles também poderão comprar entradas para os seus convidados, de acordo com os horários abaixo."

Neste momento, o Fla está com a vaga às oitavas de final encaminhada, com dez pontos no grupo, seguido de Talleres, com sete. A Católica, na terceira posição, está com quatro pontos.

Basta um empate no próximo jogo, justamente diante da Universidad Católica em casa, para o Flamengo se garantir matematicamente na fase seguinte.



Confira todas as informações sobre a venda de ingressos:



Horários de venda

06/05, (10h) - Pacotes Maracanã e Libertadores 2020

06/05, (13h) - Maior do Mundo

06/05, (16h) - Mais Querido

07/05, (10h) - Sempre Contigo

07/05, (16h) - Jogamos Juntos

08/05, (10h) - Onde Estiver

09/05, (10h) - Nação Jr. | Público geral online

13/05, (10h) - Pontos de venda físicos



17/05, (16h) - Encerramento das vendas on-line



VALORES



Norte

- Sócio-torcedor: R$45,00

- Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00)



Sul

- Sócio-torcedor: R$45,00

- Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00)



Leste Superior

- Sócio-torcedor: R$45,00

- Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00)



Leste Inferior

- Sócio-torcedor: R$70,00

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)



Oeste Inferior

- Sócio-torcedor: R$70,00

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)



Maracanã Mais

- Sócio-torcedor: R$265,00

- Público Geral: R$500,00 (meia R$285,00)



SUL B (VISITANTE)

- Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00)



Os torcedores que comprarem ingressos pela internet deverão realizar a retirada do ingresso físico em um dos pontos de troca (clique aqui e veja a relação no evento em questão). Já os sócios-torcedores do Nação com cartão-ingresso ativo deverão realizar o acesso com o respectivo cartão.



COMPRA E TROCA DE INGRESSOS



Para compra e retirada dos ingressos, o titular da compra (comprador ou dono do login) deverá apresentar os seguintes documentos:

- Voucher impresso, preenchido e assinado (apenas para troca de ingressos comprados pela internet);

- Documento oficial e original de identificação com foto e CPF;

- Documento que comprove o benefício para compra de ingresso de meia-entrada (se houver).

OBS: Para ingressos comprados por estrangeiros, apenas o passaporte original será aceito como documento oficial.



Reforçamos que não haverá retirada de ingressos por terceiros. Somente o titular da compra poderá realizar a retirada dos ingressos. Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra deverá levar os documentos citados acima. Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s).



IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.



Para conferir todos os pontos de troca disponíveis, informações sobre gratuidades e meia-entrada, acesse a descrição da partida no site mengo.com.br.



Fique atento, pois alterações podem ocorrer de acordo com a organização do evento e das autoridades competentes.