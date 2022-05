Jorge Jesus - Alexandre Vidal / Flamengo

Jorge JesusAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 06/05/2022 10:00

Rio - Por mais que as declarações de Jorge Jesus sobre seu desejo de voltar ao Flamengo tenham repercutido negativamente no Flamengo, alguns fatores podem fazer o retorno do Mister ao Rubro-Negro ser cogitado. De acordo com informações do jornalista Thiago Asmar, membros da diretoria do clube carioca teriam interesse em propor uma rescisão amigável com Paulo Sousa.

Segundo o jornalista, do Grupo Jovem Pan, o desejo de boa parte do grupo do Flamengo pode pesar em favor de Jorge Jesus. "Eu tenho notícias dos bastidores, não é suposição. O Flamengo pode tentar um acordo com o Paulo Sousa para assinar uma rescisão. Já há este movimento dentro do clube. Além disso, a maioria dos jogadores quer o JJ", disse Asmar durante programa "Bate-Pronto", na última quinta.

Apesar disso, o jornalista acredita que Paulo Sousa não irá facilitar uma ruptura de contrato com o Flamengo, principalmente após as declarações de Jorge Jesus.

"Existe a possibilidade de que o Flamengo pague o salário do Paulo Sousa enquanto ele não arruma outro clube. Depois do que aconteceu hoje, porém, o Paulo Sousa vai fazer o máximo possível para atrapalhar os planos de Jorge Jesus", opinou.